UFPel entrega obra de arte de 1925 restaurada em Piratini

A pintura simbólica para cultura do Estado "Alegoria, Sentimento e Espírito da Revolução Farroupilha" (1925), de Helios Seelinger (1878-1965), restaurada na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), será entregue à prefeitura de Piratini em cerimônia a ser realizada no paço municipal, na terça-feira (19), às 17h. No local, a obra do Museu Histórico Farroupilha, de 3,80m de altura por 5,70 de largura, ficará disponível à visitação pública.

O processo de restauração foi concluído após três anos de dedicação de cerca de 30 pessoas. A pintura, que representa famílias, soldados e espíritos nos principais conflitos bélicos no território do Estado, passou pelos cuidados do Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Bens Culturais, vinculado ao curso de graduação da UFPel nessa área.

O resultado esteve em exposição no Museu do Doce, em Pelotas, espaço histórico e cultural gerido pela universidade. A restauração foi possibilitada pela celebração de termo de cooperação técnico-científica com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, em junho de 2019. Junto da obra, quem visitou o Museu do Doce teve acesso à exposição dos materiais e detalhamentos das técnicas utilizadas no processo de restauro, jogos interativos, projeções didáticas, informações históricas, audiodescrição e demais recursos de acessibilidade.

O trabalho de restauração envolveu higienização, reforço de borda, enxertos, entelamento, remoção de repinturas, reintegração cromática e aplicação de camada protetora. Entre outras intervenções técnicas, Universidade entregou, em 2023, 17 quadros restaurados para exibição no Palácio Piratini, a sede do Executivo Estadual. Atualmente, a equipe dedica-se a 14 obras da Catedral São Francisco de Paula de Pelotas.