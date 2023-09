Estância Velha será referência para pacientes com HIV

A cidade de Estância Velha está se tornando referência para as cidades de Morro Reuter e Santa Maria do Herval para encaminhamentos e atendimentos para pacientes com HIV. O primeiro passo foi dado na manhã desta quinta-feira (15), quando a Secretaria de Saúde do município realizou um encontro com os setores responsáveis das cidades vizinhas. O evento ocorreu no auditório da Prefeitura de Estância Velha e contou com a presença do secretário de Saúde, Christian Silva, e da equipe da Vigilância em Saúde da pasta, assim como os secretários de Saúde das duas cidades.

Depois deste encontro, serão agendados outros dois momentos (dias 23 de setembro e 3 de outubro) para que as secretarias de Saúde de Morro Reuter e Santa Maria do Herval venham até Estância Velha e acompanhem os fluxos internos e procedimentos adotados. Conforme a coordenadora da Vigilância em Saúde, Eliane Fleck, os pacientes seguirão realizando exames e tendo seus diagnósticos em seus respectivos municípios. Porém, Estância Velha será a referência para envios de materiais coletados para o laboratório de referência e agendamentos para atendimentos especializados com infectologista. "Esses primeiros momentos servirão para conhecimentos das equipes e rotinas de trabalhos", salienta Eliane.