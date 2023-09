Erosão leva prefeitura a fazer obra emergencial em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo iniciou uma obra de drenagem na avenida John Kennedy, próximo à rua Oscar Balduíno Petry, no bairro Fazenda São Borja. No local será construída uma nova galeria de concreto armado. A obra emergencial foi necessária após a constatação de uma grande erosão no local. Com as obras o trânsito, na quadra próxima da empresa Taurus será interrompido.