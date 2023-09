Ivoti prepara equipes e doações para o Vale do Taquari

A cidade de Ivoti prepara mais uma leva de doações para pessoas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Na manhã desta sexta-feira (15), mais de 40 doações de eletrodomésticos e colchões serão enviados para os municípios. Além de quatro caminhões disponibilizados pelo município para transportar os itens, o ônibus Saúde em Movimento, que conta com consultório móvel e sala de procedimentos, também foi cedido pela prefeitura para auxiliar no tratamento das famílias afetadas.