Taquari contabiliza prejuízos por conta de enchente

Um levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Taquari apontou 619 munícipes atingidos pela cheia do Rio Taquari, o que corresponde a 269 famílias cadastradas. Uma semana após a elevação do nível da água, 67 pessoas seguem fora de casa. O dado preliminar da Secretaria do Planejamento aponta 15 edificações destruídas e 100 danificadas.

Moradores dos bairros Praia e Passo da Aldeia e localidades de Caramujo, Beira do Rio, Campo do Estado e Rincão São José foram atingidos pela elevação do nível do rio, que chegou a 12,22m, ou seja, cerca de nove metros acima do normal. Na agropecuária, o dado inicial aponta mais de R$ 4 milhões de prejuízo. São cerca de 300 animais mortos, entre suínos, cavalos, ovinos e bovinos de corte.

A administração municipal trabalha para amenizar os prejuízos das famílias e recuperar os danos causados pela enxurrada, que atingiu estradas e rodovias. Já foram realizadas obras na estrada da Beira do Rio, que ficou interditada devido às crateras causadas pela força da água. Será necessário ainda fazer a contenção do leito.

O serviço de recuperação das vias, recolhimento e destinação dos entulhos está estimado em R$ 1,2 milhão, sem contar a obra de contenção do leito da estrada da Beira do Rio. "Essa é a maior cheia do Taquari desde 1941 e muitas famílias estão sofrendo com perdas e danos. Estamos trabalhando incessantemente para amenizar o sofrimento das pessoas, removendo e resgatando as famílias, disponibilizando alimentação, recebendo doações de todos os tipos, e fazendo o levantamento dos prejuízos", salienta o prefeito André Brito

Toneladas de roupas e calçados foram doados pela comunidade para as pessoas atingidas pela enchente. O município também recebeu muitas doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza, água potável, roupas de cama e colchões para serem distribuídos às famílias atingidos pela cheia. Além disso, máquinas das prefeituras de Tabaí e Fazenda Vilanova foram emprestadas para obras de recuperação da estrada da Beira do Rio.