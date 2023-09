IFSul abre processo seletivo para 3 mil vagas em 13 cidades do RS

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) divulgou os editais do processo seletivo 2024/1, com 3.110 vagas para novos estudantes em cursos técnicos e superiores presenciais gratuitos. São oportunidades para diversas áreas em campus espalhados por 13 cidades gaúchas. As inscrições, que também são gratuitas, vão até o dia 23 de outubro e devem ser feitas pela internet através da página do processo seletivo. As provas estão marcadas para os dias 19 de novembro (cursos superiores) e 26 de novembro (cursos técnicos).

Participam do processo seletivo 2024/1 os campi de Bagé, Camaquã, Charqueadas, Gravataí, Jaguarão, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Pelotas-Visconde da Graça (CaVG), Santana do Livramento, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Venâncio Aires. As provas acontecem de forma presencial na cidade em que está localizado a sede escolhida pelo candidato.

Na seleção, há dois sistemas de ingresso, conforme a modalidade de concorrência do candidato: acesso universal ou acesso universal e reserva de vagas para egressos de escolas públicas. Dentro das cotas para egressos de escolas públicas, há modalidades específicas ligadas à renda familiar e para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência.

O processo seletivo deste ano ocorre em um período de comemorações no instituto, com datas simbólicas para sua história. Os mais antigos da instituição, o Pelotas-Visconde da Graça (CaVG) e o Pelotas, completam 100 e 80 anos, respectivamente. Além disso, 2023 marca também os 15 anos da lei que criou os institutos federais.

Conectando escolas técnicas e centros federais de educação tecnológica (os CEFETs), a criação da Rede Federal é considerada a maior política pública para a educação profissionalizante da história do país. Com ela, além da interiorização do ensino profissionalizante, houve uma transformação dessas instituições em espaços que unem ensino gratuito e de qualidade, pesquisa científica e tecnológica e extensão.