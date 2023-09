Estância Velha recebe ônibus do Hemocentro

A cidade de Estância Velha segue trabalhando para auxiliar as vítimas da enchente do Vale do Taquari. No sábado (16), o município recebe, mais uma vez, a unidade móvel do Hemocentro de Porto Alegre.

O objetivo é coletar sangue para suprir a alta demanda do consumo de sangue devido a tragédia ocorrida com a população do Vale do Taquari. Estância Velha foi contemplada com a vinda da unidade ambulante de coleta de sangue, por conta do sucesso da ação promovida pela Secretaria da Saúde no mês de agosto.

O ônibus estará no PAC - Pavilhão de Atividades Culturais a partir das 8h. A coleta será feita por ordem de chegada com a distribuição de senhas. A capacidade máxima do Hemocentro, para a coleta de sangue, é de 75 doadores. Não será feito nenhum tipo de agendamento prévio para o procedimento.