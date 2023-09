Erechim promove feirão de empregos com 1 mil vagas no sábado

A prefeitura de Erechim promove mais um Feirão do Emprego no sábado (16), das 8h às 14h no Ginásio do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. Essa será a segunda edição neste ano e a quarta edição em dois anos, do projeto que integra o programa "Qualificar Erechim Empregos".

A solenidade de abertura está marcada para 9h, seguida de um talk com o secretário de Estado, Gilmar Sossela que vai falar sobre ações da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. "O Feirão do Emprego é mais uma oportunidade que preparamos para movimentar o mercado de trabalho. É para as pessoas buscarem oportunidades e as empresas qualificarem seus quadros", comenta a secretária adjunta, Berenice Didoné.

Serão oferecidas mais de 1.000 vagas de trabalho por empresas da indústria, comércio e serviços que se credenciaram, além da captação de currículos para futuras efetivações. Também serão realizadas pré-inscrições para cursos de qualificação, a presença do Sine Móvel, que faz atendimentos como intermediação do mercado de trabalho, orientações sobre carteira do artesão e sobre o seguro de emprego e carteira de trabalho digital e integrantes da Secretaria de Assistência Social, com o CRAS Itinerante que realiza apoio e encaminhamentos das pessoas inscritas no CadÚnico. O Feirão do Emprego também vai contar com minicursos com certificado, não sendo necessária fazer inscrição prévia

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Erechim, Emerson Schelski, diz que o feirão pretende ajudar a qualificar e completar os quadros funcionais das empresas do município. "As empresas de Erechim estão em constante busca por mão de obra, por isso, realizamos mais um feirão, a fim de ajudar as empresas e principalmente as pessoas que querem se colocar ou recolocar no mercado de trabalho", disse.