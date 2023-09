Praça de Canela ganha feira de produtos coloniais

Os sabores a aromas da colônia se espalharam pela Praça João Corrêa, no Centro de Canela. A população local e os visitantes que forem à cidade entre a sexta-feira e o domingo já podem adquirir, durante o ano todo, as deliciosas cucas, pães e biscoitos que tradicionalmente são ofertados pelas famílias de agricultores na Festa Colonial.

Divididas em grupos, cerca de 15 famílias estão envolvidas direta e indiretamente no projeto dos Fornos de Canela, coordenado pela Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), prefeitura e agricultores, fazendo rodízio de atendimento na sexta-feira, finais de semana e feriados, no horário das 8h às 18h30. "A ideia é propiciar uma aproximação entre o turista e a agricultura, a colônia de Canela, procurando resgatar aqueles atributos gastronômicos que ainda estão muito vivos junto às comunidades rurais, principalmente o uso do forno de barro", explica o extensionista rural da Emater, Alexandre Meneguzzo. Também serão ofertados, na época de produção, pinhão e batata-doce.

Os agricultores fazem o processamento dos alimentos e a comercialização em um espaço construído para a Festa Colonial, que ficava ocioso na maior parte do ano. "Houve a compreensão de que seria importante ter um lugar para que o agricultor também pudesse ter uma renda que ajudasse a compensar as dificuldades que a agricultura familiar enfrenta, como as causadas pelas geadas e estiagens, através de um intercâmbio maior com o turista e com o canelense, permitindo melhorar a renda e a autoestima", frisa Meneguzzo. Segundo ele, os agricultores com produção agropecuária interessados em participar deste projeto, que está iniciando, podem fazer sua inscrição na Emater para formação de novos grupos de famílias.