Garibaldi vai instalar mais 20 câmeras de monitoramento

A cidade de Garibaldi está trabalhando para ampliar o cercamento eletrônico do município, com o intuito de garantir a segurança da população. Recentemente, o prefeito Sérgio Chesini sancionou lei que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 360 mil para a compra de 20 câmeras LPR, com leitura e reconhecimento de placas de veículos. O valor total de investimento chega a R$ 600 mil, sendo que R$ 240 mil já integra o orçamento da administração. A compra dos equipamentos está em processo de licitação.

O município da Serra Gaúcha conta hoje com 34 câmeras de monitoramento, sendo que, dessas, seis possuem o recurso para leitura e reconhecimento de placas. "Com a aquisição teremos 54 câmeras, sendo que dessas, 26 serão LPR, ou seja, com melhor tecnologia e inteligência artificial. Também faremos a troca de servidor para um equipamento com maior capacidade de armazenamento e segurança", esclarece o secretário de secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Robson dos Passos.

O prefeito Sérgio Chesini enfatiza que o município tem buscado alternativas para contribuir com a segurança pública. "Temos investido constantemente em equipamentos e na estrutura do setor, trabalhando de forma cooperativa com as demais forças de segurança. Outra forma de atuação é a articulação junto ao governo estadual, a fim de buscar recursos para a compra de armas e viaturas", pontua.