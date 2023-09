Região Sudeste é a que mais comprou ingressos para o Natal Luz de Gramado

A região Sudeste lidera a venda de ingressos para esta 38ª edição do Natal Luz. Até o momento 57,4% dos ingressos foram comercializados para turistas de lá. A região Nordeste vendeu 19,8%. Já por estado, São Paulo lidera a venda com 27,1% e o Rio de Janeiro está logo atrás com 14 %. Estas cidades e estados são os principais compradores, sendo que nestes percentuais não estão incluídos a venda realizada pelas agências nos lotes adquiridos.

Em sua 38ª edição, o Natal Luz deste ano apresentará espetáculos completamente renovados, a começar pelo "Nativitaten", com nova direção, e que será apresentado às quartas e sábados a partir das 21h, no Lago do Serra Park. "A Fantástica Fábrica de Natal" acontece às terças e sextas às 21h, no Expogramado. "O Grande Desfile de Natal - Uma Noite de Natal" será apresentado às quintas e domingos, às 21h, no Expogramado.

Já espetáculo "O Reino do Natal" é uma atração diurna no Expogramado com horários diários. E uma das novidades deste ano é o espetáculo Light of Christmas que acontece no Expogramado com cinco apresentações.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro até 21 de janeiro. O espetáculo mais procurado até o momento é o Nativitaten, representando 42 % do total de ingressos vendidos. Os ingressos para os cinco grandes espetáculos podem ser adquiridos diretamente no site (natalluzdegramado.com.br)