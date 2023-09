Prefeitura de Estrela divulga medidas para emissão de segunda via de documentos

A prefeitura de Estrela divulgou algumas medidas para também facilitar e agilizar o processo para a emissão de novos documentos de identidade para quem foi vítima da enchente e perdeu seus documentos em razão do caos que se seguiu. Pessoas que necessitam da segunda via da Carteira de Identidade ou do CPF, podem procurar a Prefeitura de Estrela.

Quem precisa emitir a segunda via da Carteira de Identidade deve procurar o ponto de emissão do documento, que fica em uma sala anexa ao prédio da Prefeitura, mas cuja entrada ocorre pela via lateral (Rua 13 de Maio, nº 261). Vítimas da enchente terão a emissão do documento gratuita e a liberação deverá ser mais rápida para os mesmos. Para tanto, orienta-se antes a realização do Cadastro Social medida que a prefeitura está realizando visando a identificação dos atingido e a obtenção de possíveis recursos públicos.

É desnecessário caso algum membro da família já tenta realizado o cadastro e incluído o seu nome. Os dados são recuperados via o registro do antigo documento e a foto é feita no local, que funciona das 8h às 15h, sem fechar ao meio-dia. A ampliação do horário será realizada conforme a demanda.

No caso do CPF, o novo cartão é solicitado ou emitido em forma de documento junto à sala da Arrecadação, no 1º andar da Prefeitura de Estrela, em espaço que também está sendo utilizado para o Cadastro Social. A solicitação é que se compareça ao local com algum documento com foto, seja ele RG, Carteira de Trabalho ou de motorista, ou se saiba o número do CPF para buscar o antigo registro. Não há custos.