Torres terá ação de limpeza nas praias no dia 16 de setembro

Dia 16 de setembro, é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. O evento acontece anualmente em todo o mundo, sempre no terceiro sábado de setembro. Trata-se de um apelo global voltado à conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, protegendo as diferentes formas de vida na água. O objetivo é mobilizar as comunidades em mutirões de limpeza. Em Torres vão ocorrer 10 atividades, sendo nove delas abertas ao público em geral.

As atividades vão ocorrer por setor. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos será a responsável pelo recolhimento dos resíduos. Cada atividade terá um local de armazenamento para a coleta da Secretaria, pontos que já estão acertados com as lideranças.

Além das nove atividades abertas ao público, vai acontecer uma especializada que é a Limpeza Embarcada com a participação do Corpo de Bombeiros, forças policiais, Colônia de Pescadores e Marinha. Embarcações irão circular entre a ponte e o bairro Salinas coletando materiais à deriva. A limpeza será feita nas praias da cidade, como a Praia Grande, Prainha, Praia da Cal, Guarita, além da área dos Molhes e o rio Mampituba.