Prefeitura de Lajeado retoma parcialmente os serviços e atendimentos aos cidadãos nesta quarta-feira

A prefeitura de Lajeado segue com os atendimentos às pessoas atingidas pela cheia do rio Taquari e, ao longo da semana, diversos serviços retornam ao atendimento normal. Nesta quarta-feira (13), serviços de cultura voltam a atender, e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Lajeado, que atendia junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), fornecerá atendimento à comunidade no Tudo Fácil do Shopping Lajeado.

O atendimento aos desabrigados pela cheia segue ocorrendo nos abrigos do município, e o recebimento e entrega de doações ocorrem no pavilhão 2 do Parque do Imigrante. Voluntários podem se encaminhar ao local para auxiliar no direcionamento de doações às pessoas atingidas. A limpeza das vias segue sendo realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Conforme atualização divulgada nesta terça-feira (12) pela prefeitura, cerca de 460 pessoas já tinha voltado para suas casas. No entanto, 529 pessoas ainda continuavam desabrigadas, sob assistência em quatro locais da cidade - Parque do Imigrante, Centro Esportivo Municipal e ginásios nos bairros Montanha e Conservas.