Venâncio Aires planeja repasse de valores de auxílio do governo federal

Com o anúncio do governo federal de que irá destinar recursos financeiros para os municípios afetados pela enchente do rio Taquari, a prefeitura de Venâncio Aires trabalha na criação do programa SOS Venâncio. Dentro da iniciativa que visa auxiliar vítimas de situações de desastres e emergência pública no município, de imediato será criado um cartão para repasse dos recursos federais aos 4.755 moradores das regiões do segundo e nono distritos, respectivamente, Vila Mariante e Vila Estância Nova, atingidos pelas enchentes do rio Taquari, desde a semana passada. O anúncio federal informe que será liberada a quantia de R$ 800,00 por morador afetado pela calamidade pública.

Os recursos federais devem chegar à população afetada, através de serviços de atendimento ou diretamente em dinheiro. Na cidade, por determinação do prefeito Jarbas da Rosa, os benefícios devem ser repassados em valores aos moradores, através do cartão para saque em agência bancária ainda não definida. "Tão logo os recursos federais cheguem ao município, estaremos prontos para repassar de imediato aos moradores", destaca a secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza. "Em Venâncio Aires, queremos que o valor chegue, em dinheiro, direto aos moradores. Talvez outras cidades optem por distribuir em forma de serviços, nós passaremos o valor para que cada família se organize", disse o prefeito.

Os detalhes para a inscrição e confirmação de cada morador estão sendo definidos, mas conforme a secretária Deizimara, as unidades básicas de saúde de Vila Mariante e Linha Estância Nova, com apresentação do cartão SUS, são as estratégias previstas para esse encaminhamento. "Assim como recebermos do governo federal, em duas parcelas, os recursos para atender aos moradores atingidos pela enchente, nós imediatamente estaremos repassando através do cartão SOS Mariante", adianta Deizimara. Ainda não se prevê data para essa liberação aos moradores, já que isso vai depender do repasse anunciado pelo governo federal.