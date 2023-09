Escola das Profissões forma 2 mil alunos em um ano em Passo Fundo

A Escola das Profissões foi criada em Passo Fundo com o objetivo de oferecer capacitação gratuita para a população e ampliar o acesso ao mercado de trabalho. O programa completou um ano em agosto com mais de 50 cursos realizados, 300 turmas formadas e 2 mil alunos diplomados. Ainda, empregou cerca de 500 pessoas.

Conforme o prefeito Pedro Almeida, o projeto nasceu a partir de uma avaliação de outro programa municipal: o Café com Emprego. No início dos eventos direcionados a conectar pessoas que estavam procurando trabalho às empresas com vagas disponíveis, identificava-se que inúmeros postos abertos demandavam uma capacitação que o público não apresentava. "Então, também queríamos possibilitar que essas pessoas se preparassem e tivessem uma formação técnica para ocupar essas vagas. Por isso, a Escola das Profissões é mais uma ação da Prefeitura que gera oportunidades e facilita o acesso ao mercado de trabalho", afirmou.

O programa também é uma alternativa para quem quer progredir profissionalmente, como é o caso do Cristian Born. Em 2022, ele fez o primeiro curso, de assistente de Recursos Humanos "Fiquei sabendo dos cursos quando uma gestora da empresa colocou no grupo do WhatsApp. Nunca imaginei que eu faria algo ligado a Recursos Humanos, mas gostei muito e aprendi muitas coisas que posso aplicar na empresa", disse.

A Escola das Profissões foi dividida em eixos. O eixo 1 busca formar profissionais para o futuro e é voltada para alunos da rede municipal. As atividades são desenvolvidas na sede da Escola das Profissões, que fica na Avenida Brasil, Centro, tendo a parceria da Google.

O eixo 2 contempla cerca de 40 cursos, nas áreas de Comércio e Serviços, Educação, Estética, Gastronomia, Saúde, Tecnologia e Têxtil. Este é o eixo que reúne a maioria dos alunos e, além de fomentar a inserção no mercado de trabalho, estimula o empreendedorismo.

Já o eixo 3 promove a capacitação de profissionais na área da indústria, construção civil e transporte. Em parceria com o Senai e o Sest Senat, chegará a 20 cursos disponibilizados. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges de Oliveira, integram essas turmas profissionais, em sua maioria, já empregados, mas que querem se aperfeiçoar com o suporte das empresas. "A Escola das Profissões é gratificante porque conseguimos ver os resultados e as pessoas empregadas. Olhamos para o presente e para o futuro", pontua.