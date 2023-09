UCS e Federação Varejista firmam acordo por estudo sobre o setor

A Federação Varejista do Rio Grande do Sul e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) oficializaram um convênio durante a primeira edição da Convenção Lojista, realizada em Bento Gonçalves. O objetivo desta parceria é transformar a equipe da UCS no braço estatístico da entidade, para impulsionar a análise de dados e estratégias no cenário varejista do estado.

O convênio propõe a criação de um "termômetro de vendas", um projeto complexo que envolverá a coleta de dados econômicos a partir de um modelo com variáveis envolvidas. Além disso, está em desenvolvimento um relatório mensal de avaliação e evolução do comércio varejista no estado. "Estamos avaliando detalhes como a segmentação por região e os critérios que serão utilizados. Já fizemos progressos significativos. Estamos comprometidos em torná-lo bem-sucedido", afirmou o Everaldo Cescon, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

A parceria também prevê o compartilhamento de dados pela Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a fim de elaborar um relatório abrangente sobre a inadimplência no comércio. Para o presidente da entidade, Ivonei Pioner, ao analisar a evolução do comércio no estado e em regiões específicas, será possível identificar áreas onde políticas de desenvolvimento e treinamento são necessárias, bem como auxiliar na promoção de políticas setoriais.

"Para os comerciantes, o monitoramento do aumento ou diminuição da inadimplência oferece informações valiosas. Eles podem tomar medidas estratégicas e operacionais específicas para lidar com a inadimplência, considerando, fatores como a média de inadimplência em comparação com a deles. Essas ações podem ser direcionadas conforme as informações disponíveis, levando em consideração se a inadimplência é um fenômeno conjuntural ou específico de uma região", disse.