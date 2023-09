Rota de Santa Maria projeta iniciar a duplicação da RSC-287

Há dois anos com a administração da RSC-287, o Grupo Sacyr divulgou um balanço de ações no período. De lá pra cá foram mais de R$ 350 milhões em investimentos em obras de infraestrutura, segurança viária, tecnologia e empregos gerados direta e indiretamente, assim que a concessionária Rota de Santa Maria assumiu o trecho de 204 quilômetros que liga Tabaí, na Região Metropolitana a Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul.

No período foram 50 quilômetros de faixa com estrutura totalmente recuperada ou pela revitalização total da sinalização viária. Há ainda que se destacar a implantação e manutenção de mais de 25 quilômetros de defensas de proteção, a revitalização de mais de 80% da drenagem da rodovia e a entrega de trechos de terceiras faixas em Santa Maria.

De acordo com o diretor-geral da Rota de Santa Maria, Leandro Conterato, investimentos como esses foram fundamentais para a redução de 36% nos acidentes fatais, mesmo levando-se em conta o crescimento médio de 5,5% no tráfego de veículos da rodovia no comparativo entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2022. "Isso é reflexo das melhorias que estão sendo implementadas. Aportamos um valor muito elevado em obras, o maior até então da história da RSC-287. E seguimos trabalhando dentro do objetivo da concessão, que é, em cinco anos, termos todo o asfalto revitalizado e, em paralelo, as obras de duplicação sendo efetivadas", destaca.

A concessionária concluiu, no mês de agosto, uma série de investimentos em soluções tecnológicas de ponta. As intervenções incluíram a conclusão da instalação de sistemas de monitoramento, controle de tráfego e comunicação, além de melhorias na sinalização e na segurança ao longo da rodovia. Ao todo, no chamado Sistema de Transporte Inteligente (ITS) foram investidos R$ 36 milhões.

Ao mesmo tempo em que celebra os resultados alcançados até aqui, a Rota de Santa Maria se prepara para o ano de início da duplicação da RSC-287. As intervenções devem iniciar entre os meses de setembro e outubro de 2023, a depender do avanço de dois pontos importantes: a obtenção da licença ambiental junto à Fepam e aprovação dos projetos de engenharia e emissão de autorização para início das obras pelo governo do Estado. "Dentre as obras previstas no contrato para o terceiro ano, estão a duplicação da rodovia nas travessias urbanas de Tabaí e Santa Cruz do Sul, além da construção de vias marginais em Tabaí e em Santa Cruz do Sul. Também estão previstas uma série de outras melhorias a serem implantadas, tais como terceiras faixas em Paraíso do Sul e Restinga Seca, novas passarelas, dispositivos de retornos e duas rotatórias, trevos e melhorias de 22 acessos" destaca Conterato.