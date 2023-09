Caxias do Sul e UCS assinam acordo por 8 mil castrações

Uma demanda da causa animal em Caxias do Sul será atendida por meio da iniciativa inédita da Prefeitura de Caxias do Sul a partir desta semana. Nesta segunda-feira (11) foi assinado o convênio entre município e a Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), para a prestação de serviços médicos veterinários e castrações de cães e gatos. O ato foi realizado junto ao Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET) da UCS.

Em abril deste ano o prefeito Adiló Didomenico sancionou a lei que permitiu a oficialização do convênio. O objetivo, argumentou o chefe do Executivo, é ampliar o número de castrações de cães e gatos de tutores de baixa renda ou que não tenham tutor, bem como o transporte de pequenos animais para esterilização. Por meio do termo será possível também ampliar a realização de exames e da internação de animais resgatados.

O convênio tem aporte de R$ 2,5 milhões por parte da prefeitura, o que visa contemplar a realização de até 8 mil castrações no período de um ano, uma média superior a 660 procedimentos mensais. O reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Gelson Leonardo Rech, destacou a relevância do Hospital Veterinário, inaugurado em julho do ano passado no campus sede da UCS. "Teremos plantão 24 horas. Além disso, nosso ônibus irá aos bairros realizar procedimentos e conscientizar a comunidade, trabalho educativo que será ampliado jundo aos universitários", comentou o reitor.

Além do convênio com a UCS, a prefeitura contratou em maio deste ano a empresa Animali Centro Médico Veterinário para a castração de 1,2 mil felinas e cachorras no município. A medida foi possibilitada por meio do repasse do Governo do Estado de R$ 274,4 mil pelo programa "Melhores Amigos - Bicho sente como gente".