São Sebastião do Caí promove Feira das Profissões

Está programado para a quarta-feira (13) a primeira Feira das Profissões, organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de São Sebastião do Caí (ACIS), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação!

A feira ocorrerá no Salão Paroquial da Igreja Matriz São Sebastião, e é voltada para todos os alunos do 9º ano e do Ensino Médio da cidade.

Será uma oportunidade para os estudantes conhecerem melhor sobre as mais variadas profissões. Profissionais de várias áreas participarão e explanarão aos estudantes sobre sua formação, rotina, atividades, desafios e perspectivas da profissão.

Cada profissional/empresa participante terá um espaço identificado com o nome da profissão, onde poderá conversar com os alunos visitantes e também distribuir materiais sobre sua área de atuação, como folders, brindes, etc.

A ideia, segundo os organizadores com essa ação é sensibilizar e incentivar os alunos de nosso município a seguirem estudando, apresentando-lhes novas perspectivas, para incentivá-los a buscar uma profissão de nível superior ou técnico, preparando-os para um futuro melhor.

Também haverá a participação da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com apresentação dos cursos disponíveis no Campus Vale do Caí além de um bate-papo, apresentando aos visitantes relatos de como é a vida acadêmica.

Está prevista, também, a participação da Escola do Senai,com seus instrutores e alguns equipamentos, falando sobre cursos técnicos. Também a equipe da Escola Sinodal Progresso, contando com alunas do curso récnico de Enfermagem, que farão medição de pressão arterial e teste de glicose para os interessados.