Gramado fará concurso para melhorias no Lago Joaquina Bier

A prefeitura de Gramado realizará na sexta-feira (15), coletiva de imprensa para o anúncio oficial do concurso público de arquitetura e urbanismo, com o objetivo de selecionar as melhores propostas para a requalificação do entorno do Lago Joaquina Rita Bier. O certame terá abrangência nacional e ocorrerá em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul (IAB/RS).

O concurso é promovido pela Prefeitura de Gramado por meio das secretarias de Planejamento, Cultura e Meio Ambiente e visa selecionar e premiar as três melhores propostas apresentadas, e contratar a melhor classificada delas para desenvolvimento de todos os projetos executivos e complementares. O objetivo do concurso é encontrar a melhor proposta de qualificação de um dos espaços públicos mais conhecidos da cidade, através de uma reestruturação paisagística e de ambiência, integrando o entorno do Lago Joaquina à área da Secretaria de Cultura, sendo um marco significativo para a comunidade de Gramado.

Os recursos utilizados, tanto no desenvolvimento e premiação do concurso, quanto na execução da obra de requalificação, são oriundos de Operação Urbana Consorciada (OUC) Planalto, e vem sendo acompanhada pela Comissão de Controle do Desenvolvimento própria da OUC e pelo Ministério Público.