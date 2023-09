Prefeitura de Santa Cruz do Sul promove leilão de bens

A prefeitura de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Governança, realiza, na quinta-feira (14) um leilão, composto por veículos leves e pesados, máquinas, bens móveis e utensílios, e uma série de bens inservíveis ao patrimônio público. Serão, ao todo, 46 lotes.

Entre os materiais, que compõem os lotes de 1 a 15, conforme edital, estão geladeiras, fogões, fornos elétricos, condicionadores de ar, ventiladores, bebedouros, cafeteiras, mesas, escrivaninhas, cadeiras fixas e giratórias, armários, televisores, impressoras. Há também cadeiras e classes escolares, macas, cadeiras odontológicas, roçadeiras, cortadores de grama e cascos de extintores.

Já entre os veículos leves e pesados, que compõem os lotes de 16 a 46, estão caminhões, retroescavadeiras, tratores, motoniveladoras, compactador vibratório, reboques, caminhonetes, uma carroceria. Há também 300 pneus, peças para caminhões, carros e máquinas, e 10 mil litros de óleo queimado.

De acordo com o coordenador do leilão, Marcelo Gaedke, os bens dos lotes de 1 a 15, estarão disponíveis no Ginásio da Rua 28 de Setembro, 2367, no bairro Várzea, a partir as 14h. Já os que compõem os lotes de 16 a 46, estarão disponíveis no período da manhã, a partir das 9h, na Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Para participar do certame, os interessados poderão apresentar formulário preenchido, conforme arquivo disponibilizado no site da prefeitura, ou realizar o cadastro no próprio local. Antes da realização do leilão, os interessados poderão visitar e analisar os bens a serem leiloados, mediante agendamento prévio.