Gramado e Canela promovem evento em conjunto no fim do mês

O turismo é uma das principais atividades econômicas na região das Hortênsias, representando a principal fonte de renda para as cidades de Gramado e Canela. Com o intuito de promover esses destinos e impulsionar o setor turístico, as prefeituras das duas cidades uniram forças para apoiar institucionalmente o evento SW Gramado e Canela.

Trata-se de um evento organizado pela Techstars Startup Weekend, um projeto educacional, criativo e colaborativo com duração de três dias, no qual participantes de diversas áreas e faixas etárias desenvolvem ideias inovadoras e lançam startups focadas em uma área específica de atuação.

O Startup Weekend tem como objetivo conectar pessoas, estimular o surgimento de novas ideias, impulsionar o crescimento da comunidade e, sobretudo, promover o desenvolvimento do trabalho em equipe. Nesta edição, a temática central do evento será o turismo, com o propósito de explorar o assunto e gerar ideias para aprimorar a experiência turística de forma mais orgânica e centrada no ser humano em ambas as cidades.

O evento está programado para ocorrer nos próximos dias 22, 23 e 24 de setembro, nas instalações do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica). A inscrição é gratuita, e qualquer pessoa envolvida no setor turístico pode participar.

"Esta é uma iniciativa extremamente positiva, que fortalece a união entre as duas cidades em prol do crescimento e desenvolvimento do turismo local. Buscamos obter uma visão abrangente de como as pessoas percebem o turismo em nossos municípios e como podemos aprimorá-lo e fomentá-lo para alcançarmos patamares cada vez mais elevados", comentou o secretário de Inovação, Ike Koetz, ao falar sobre o evento e sobre a união das cidades em discutir o tema.