Hospital de Erechim vai inaugurar centro para realização de partos

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim entrega, na sexta-feira (15), o novo Centro de Parto Normal aos usuários da rede pública de saúde. O local foi realocado para uma área nova com 218,30 metros quadrados, totalmente dimensionado para esta atividade. A obra foi possível em razão da parceria firmada com o governo estadual, através da Secretaria Estadual de Saúde. O valor da obra com parte dos equipamentos novos supera o montante de R$ 600 mil.

O serviço via SUS passará a contar com estrutura de acordo com os requisitos técnicos e será um grande avanço na estrutura física e de equipamentos do hospital. O espaço vai contar com quatro salas de pré-parto, parto e pós-parto com sanitários individuais, recepção recém-nascido, sala de exames com três leitos, sala de utilidades, expurgo, copa, sanitários, consultório e sala de registro, recepção, entre outros. O ambiente também vai contar com equipamentos novos que foram adquiridos para essa finalidade, como camas automatizadas de pré-parto, parto e pós-parto, foco cirúrgico, computadores, banheira de hidromassagem, televisores e mobiliários novos, para qualificar as ações e serviços do Centro.

Para a direção do hospital será um grande avanço a migração do atual Centro Obstétrico para o Centro de Parto Normal, que visa qualificar a estrutura e os serviços para atender os anseios dos profissionais médicos, equipe técnica e de apoio e, de modo especial, as gestantes, futuras mamães. "Ressaltamos que as obras estruturais só foram possíveis mediante parcerias firmadas. Estamos, de acordo com a nossa capacidade financeira, investindo nas pessoas e para as pessoas, mediante a busca permanente de parcerias e no encaminhamento de pleitos afetos a instituição", pontua o diretor executivo da Fundação, Jackson Arpini.

De acordo com o prefeito Paulo Polis, o Santa Terezinha é um hospital de referência local e regional, sendo porta de acesso para diversos serviços de maior complexidade onde, neste caso, o CPN é considerado um serviço de caráter regional. "Com a entrega do novo centro será dado início as obras das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, que ficarão alocadas no espaço ocupado hoje pelo Centro Obstétrico. Além disso, a entrega desse Centro de Parto Normal é mais uma grande conquista coletiva para a saúde pública de Erechim e região", disse o prefeito.