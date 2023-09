Novo área para a realização de eventos em Alvorada é inaugurada pela prefeitura

Foi inaugurado, na semana passada, o novo Parque de Eventos de Viamão. O local recebeu uma completa infraestrutura, com rede de água, iluminação, o que permite a instalação e construção dos piquetes. Localizado na ERS-118, km 25, próximo a ponte que divide os municípios de Alvorada e Gravataí, o lugar é considerado de fácil acesso ao público.

Conforme a prefeitura, o parque de eventos estará de portas abertas para a comunidade e será também um espaço de convívio com a natureza. "As pessoas vão se surpreender com a qualidade das instalações. Preparamos tudo com muito afinco, dedicação e carinho como a cidade merece ", ressalta a secretária de Comunicação Social e Relações Institucionais, Neusa Abruzzi. Segundo ela, além do Acampamento Farroupilha, que teve início na semana passada o novo parque sediará outros eventos do município, entre os quais a competição de motocross e aeromodelismo.