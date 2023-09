Sindicato apoia profissionais de beleza atingidos no Vale do Taquari

O Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza dos Vales do Taquari e Rio Pardo (Sindicabes dos Vales) colocou a estrutura física, localizada no bairro Americano, em Lajeado, à disposição dos profissionais da beleza atingidos pela enchente do Rio Taquari. Além disso, a entidade está recolhendo doações de produtos e materiais utilizados pelos profissionais que perderam tudo.

Conforme a presidente do Sindicabes dos Vales, Ana Lídia Jantsch, há relatos de, pelo menos, 50 profissionais do segmento que teriam perdido tudo durante a enchente. "A maioria destes trabalhadores são autônomos, trabalham por conta própria e necessitam de estrutura para trabalhar. Assim, iremos colocar a nossa área destinada a cursos e qualificação, na sede do Sindicabes, para uso destes profissionais", confirma.

Outra ação adotada pelo Sindicabes dos Vales é a arrecadação de produtos, materiais e utensílios utilizados pelos cabeleireiros e barbeiros. "Há pessoas que perderam tudo, neste sentido, quem tem uma escova sobrando, um secador de cabelo parado, produtos que pode compartilhar. Os profissionais que perderam seus utensílios precisam trabalhar para adquiri-los, novamente", observa Ana Lídia.

As doações podem ser enviadas para o Sindicabes dos Vales. O contato deve ser feito pelo telefone de emergência, durante este fim de semana, pelo WhatsApp (51) 99205-9133, com a diretora Andrea dos Santos Bruch, no Vale do Taquari. No Vale do Rio Pardo, o contato pode ser feito com a diretora Inês Silveira, por meio do WhatsApp (51) 99244-4491. A sede do Sindicabes fica na rua Expedicionários do Brasil, 250, em Lajeado.