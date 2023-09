Santa Maria forma servidores em curso do governo federal

Os 66 servidores da Prefeitura de Santa Maria da área da saúde concluíram os cursos técnicos do Programa Saúde com Agente, do governo federal, e receberam diplomas em solenidade no Itaimbé Palace Hotel, com a presença de familiares e convidados.

A secretária adjunta de Saúde, Ana Paula Seerig, destacou que em Santa Maria, durante o curso, os agentes foram acompanhados nas práticas por três preceptoras, enfermeiras servidoras públicas do município. O curso teve duração de 10 meses, com 1.275 horas, e ocorreu de maneira híbrida, com atividades online e presenciais.

"É uma enorme alegria encontrar vocês, colegas da Secretaria de Saúde, em um momento tão feliz. Estamos tão acostumados a nos encontrarmos sempre em correrias, nas ações de trabalho, que nem conseguimos parar para celebrarmos as pequenas vitórias. Mas hoje não, estamos aqui para comemorar, e é uma grande conquista, para vocês e para o município. Vejo vocês emocionados e penso que se somos capazes de nos emocionarmos é porque nos importamos, porque acreditamos que nosso trabalho faz a diferença. E eu reforço aqui, vocês são importantes e fazem toda a diferença nas comunidades em que atuam. Parabéns", destacou Ana Paula, que também estava presente na mesa de autoridades.

"Passamos por muita coisa desde que assumimos a gestão do município, em 2017. Foi o maior surto de toxoplasmose registrado no mundo, a virose do mão-pé-boca, a pandemia de coronavírus… E os profissionais da saúde sempre estiveram firmes, na linha de frente. E todos os servidores da Secretaria de Saúde fizeram e fazem a diferença todos os dias no município", pontuou o prefeito Jorge Pozzobom, que estava presente na mesa de autoridades da solenidade.

Para apoiar os estados e os municípios no processo de formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), o governo federal instituiu o Programa Saúde com Agente. Com foco em aprimorar a formação de profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS).