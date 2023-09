Hospital de Canoas usa doações para criar enxovais

O Hospital Universitário de Canoas atende mais de 30% da população do Estado, sendo a maior instituição de saúde em referência fora da Capital. Com 546 leitos, a instituição de saúde conta com mais de 1.500 funcionários, entre elas, as auxiliares de costura Anna Claudia Batista, Rosani Kohler e a costureira Mara Helena dos Santos. O trabalho delas tem sido fundamental para o conforto dos pacientes e funcionários.

Juntas, elas transformam doações feitas por hotéis do município em enxovais e uniformes. Recentemente dois hotéis de Canoas doaram lençóis ao HU e as profissionais de costura produziram, a partir da doação, cem peças de uniformes para as equipes de higienização e camisolas para pacientes. O setor de costura do Hospital Universitário de Canoas é coordenado pelo setor de governança.