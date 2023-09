Univates cria espaços lúdicos para crianças desabrigadas

Em meio à situação de calamidade provocada pelas enchentes que assolaram o Vale do Taquari, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) também está concentrando esforços para oferecer apoio às crianças desabrigadas da região nos espaços de alojamento temporário. Participam estudantes, docentes e voluntários de projetos de extensão como o "Clown - E seu sorrir!?" e cursos como os de Pedagogia e Educação Física. Além do atendimento voltado à ludicidade, os atendimentos psicológicos também estão sendo prestados por outras equipes.

Um grande número de crianças deslocadas de suas casas está enfrentando um cenário de incerteza e angústia. É nesse contexto que voluntários vinculados à universidade estão desempenhando um papel importante, criando um espaço lúdico nos locais de acolhida, dedicado exclusivamente às crianças, onde estão brinquedos, atividades recreativas e a presença dos palhaços para animar os pequenos na região.

Em Lajedo, até a sexta-feira (8), cerca de 1,1 mil pessoas estão desabrigadas em diferentes pontos. Em situações de calamidade, as crianças enfrentam uma série de desafios emocionais e psicológicos. Elas podem estar confusas, com medo, ansiosas e preocupadas com a segurança de suas famílias e entes queridos. Ter a oportunidade de se distrair e brincar em um ambiente seguro e acolhedor é importante neste contexto.

Nestes espaços, as crianças estão podendo brincar, contar suas histórias, interagir de forma lúdica com outras crianças e com os estudantes e docentes que estão atuando como voluntários nestas ações. O jogo e a brincadeira são formas importantes para as crianças organizarem e elaborarem as situações que têm enfrentado.

São cerca de 70 municípios atingidos pelas fortes chuvas e cheia de rios no RS. Aqueles que contabilizam os maiores estragos estão na região do Vale do Taquari. O rio Taquari atingiu a sua segunda maior marca na história, com quase 30 metros em Lajeado - a maior dos últimos 80 anos. Até o momento são cerca de 40 óbitos, milhares de desalojados e dezenas de milhares de pessoas sem luz, água e internet na região.