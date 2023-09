Sindicato dos Sapateiros forma nova turma em Parobé

O Sindicato dos Sapateiros de Parobé celebrou a formatura de uma nova geração de talentos na indústria calçadista. O evento marcou o término do curso de costura em calçados, uma tradição que perdura há mais de três décadas e que já capacitou centenas de trabalhadoras e trabalhadores, fortalecendo a economia do município.

Para a diretoria da entidade, este curso de costura em calçado tem sido um dos pilares dessa missão, fornecendo aos participantes as habilidades e conhecimentos essenciais para se destacarem em um setor altamente competitivo e em constante evolução. Um dos fatores que impulsionou a realização das aulas neste ano foi o apoio da prefeitura, que é visto como um avanço significativo para a entidade, parceria que fortalece ainda mais o compromisso mútuo de preparar os cidadãos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, destaca a dirigente e instrutora do curso, Terezinha Pereira.

O presidente do Sindicato dos Sapateiros de Parobé, João Pires, sublinhou a dedicação histórica da entidade à qualificação daqueles que integram o mundo do trabalho. "Nosso sindicato sempre se comprometeu de maneira sólida com a formação dos trabalhadores. Esta formatura é mais um exemplo do nosso esforço contínuo para capacitar nossa comunidade e prepará-la para enfrentar os desafios da indústria calçadista", disse

A cerimônia de formatura, realizada no salão de eventos, foi um momento de celebração não apenas para os formandos, mas toda a comunidade de Parobé. O evento proporcionou o reconhecimento da dedicação, empenho e talento desses novos profissionais, prontos para contribuir significativamente para o crescimento econômico do município.