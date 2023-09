São Leopoldo anuncia distribuição de 30 mil vales-livro

O Programa São Léo Mais Livros terá um incentivo maior neste ano. Serão distribuídos 30 mil vales-livro no valor de R$60,00 para estudantes, professores, estagiários das escolas da rede municipal de ensino. Nesta edição também serão contemplados trabalhadores terceirizados. Os vouchers serão utilizados durante a 37ª Feira do Livro do município. O evento ocorre de 21 de setembro a 1º de outubro na praça 20 de setembro.

O secretário de Educação, Ricardo da Luz, analisa a relevância dos livros durante o período da infância. "A leitura é uma prática social que proporciona o desenvolvimento cognitivo e estimula a criatividade. Ler coloca-nos em contato com as mais diversas experiências humanas, nos transporta a lugares jamais visitados e nos permite compreender culturas nunca experimentadas. Ler é um ato coletivo, mesmo que ação individual, pois através dela encontramos a memória coletiva, que uma vez acessada, nos modifica, tornando-nos mais sábios, mais imaginativos e mais capazes de lidar com a realidade de nosso dia a dia. Promover esta ação nas escolas é fundamental", avalia.

O São Léo Mais Livros teve início em 2022, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), através do programa LeiturAção. De acordo com a assessora de gabinete e assessora de Assuntos Intersetoriais da pasta de Educação, Renata de Matos, a prefeitura já faz um aporte significativo no programa LeiturAção desde 2009, que vem se ampliando a cada ano, aumentando recursos e a inserção dos autores dentro das escolas. "No ano passado, compreendendo que as escolas e estudantes precisam de mais e respondem muito bem a quanto maior o investimento na qualificação destes espaços, se buscou criar o São Léo Mais Livros, com a entrega do Vale-Livro a cada edição da feira do livro para que estudantes e profissionais da educação possam adquirir obras literárias para qualificar seu conhecimento, ampliar a leitura e transformá-la em um hábito cotidiano", afirma.