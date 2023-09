Canoas retoma plenária do Orçamento Participativo

As plenárias do Orçamento Participativo (OP) foram retomadas em Canoas. Com mais de 1,5 mil votos, a comunidade do bairro Rio Branco elegeu como prioridade a construção da quadra coberta, a reforma das instalações elétricas e a nova subestação na Escola Monteiro Lobato. Já na escolha para a cidade, a mais votada foi a construção do Mercado Público e espaço de eventos na avenida Inconfidência.

Antes da plenária, realizada no Salão da Paróquia Imaculada, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, apresentou à comunidade um balanço das obras e serviços realizados desde 2021. "É uma imensa satisfação estar aqui, neste grande momento da democracia participativa da nossa cidade. É dessa forma, olhando para o presente e também para o futuro, com amplo espaço para participação dos canoenses, que vamos construir a cidade que queremos", enfatizou.

O resultado da votação foi a soma dos votos apurados na plenária presencial e dos oriundos da mobilização junto à rede escolar e das unidades básicas de saúde. Foram eleitos na plenária 17 delegados. A comissão representativa acompanhará todas as etapas da obra eleita da sua microrregião, além de representá-la no II Congresso da Cidade, que acontece em junho de 2024.

Ao todo, o OP conta com investimento superior a R$ 50 milhões. São 46 obras previstas, cuja realização se dará conforme prioridade definida pelos munícipes. A próxima plenária acontece na terça-feira (12), no Salão da Igreja Nossa Senhora do Trabalho (Rua Fernando Ferrari, 2433, loteamento João de Barro), no bairro Niterói.