Caxias do Sul lança plataforma com dados da cidade

A prefeitura apresentou, na quarta-feira (6), o Observa Caxias, uma plataforma aberta que permite acessar dados e indicadores do município. A Secretaria da Saúde foi a primeira pasta a inserir as informações. Nos próximos meses, a iniciativa irá alcançar, gradativamente, outras instâncias da administração.

O lançamento foi realizado durante o 2º Seminário do Escritório de Dados do Município, no Teatro Pedro Parenti. A plataforma já pode ser acessada no site da prefeitura ou pelo endereço (observa.caxias.rs.gov.br).

Durante o encontro, que reuniu mais de 300 integrantes da administração e convidados, foram compartilhados avanços importantes em mais duas áreas. Um deles é a implantação da governança pública municipal, que será transformada em projeto de lei a ser enviado à Câmara de Vereadores até o final do ano. Outra ação é o mapeamento de processos do município, fundamental para estabelecer políticas públicas com eficiência, que já está em andamento em dois pilotos, nas áreas de urbanismo e habitação.

O Observa Caxias é ma plataforma de dados que permite uma visualização acessível de informações sobre o município de Caxias do Sul. O objetivo é apresentar dados de diferentes fontes em mapas interativos e visualizações de fácil entendimento, auxiliando na tomada de decisões e criação de políticas públicas.

"Todos esses movimentos convergem para a qualificação, a modernização e a transparência da gestão pública, por meio de instrumentos que transcendem esta administração. O Observa Caxias é uma ferramenta poderosa para compreender e explorar as informações essenciais sobre a cidade", destacou o prefeito Adiló Didomenico.

A coordenadora do Escritório de Dados, Suane Moschen, destacou que a ideia do projeto é dar visibilidade da administração pública para o cidadão. "Apresentamos dados de diferentes fontes que auxiliam na tomada de decisões e criação de políticas públicas. Sabemos que uma cidade não nasce inteligente, ela é construída a partir de diversos fatores, aos quais queremos que a população tenha conhecimento e possibilidade de acesso"

A secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, destacou a importância de ser a pioneira na disponibilização das informações. "Trabalhar com indicadores é fundamental para que possamos entregar à população tudo aquilo que ela precisa", afirmou. Estão abertos à população 75 indicadores da saúde de Caxias do Sul, em uma série histórica de 2015 a 2023, que abrange dados abertos de diversas plataformas e fontes (como IBGE, DataSus) e informações internas da própria secretaria.