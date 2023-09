Viamão ganha 17 novos ônibus que reduzem emissão de poluentes

Veículos que reduzem drasticamente a emissão de poluentes no ar foram incluídos na frota em Viamão. A Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda adquiriu cinco ônibus urbanos (municipais) e 12 ônibus metropolitanos através das linhas de crédito do BRDE e Banco Mercedes. A entrega aconteceu na quarta-feira (6), junto à Praça Júlio de Castilhos, no Centro.

Os veículos possuem a tecnologia BlueTec 6, uma combinação aplicada aos motores Mercedes-Benz que resulta numa solução robusta de pós-tratamento de emissões. A atuação conjunta de três componentes permite atender aos requisitos do Euro 6, reduzindo drasticamente as emissões de poluentes.

Com tecnologia, o objetivo, de acordo com o diretor da Empresa Viamão, Leonel David Bortoncello, é evitar adulterações e facilitar o reparo de falhas relacionadas a emissões. "A Empresa Viamão está sendo pioneira na renovação da frota na Região Metropolitana de Porto Alegre. A idade média mais nova para atender à população, com maior pontualidade e garantia de entrega dos serviços aos usuários de Viamão", destaca Bortoncello.

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, lembrou o avanço do sistema viário ao longo dos últimos 10 anos. "Somos o município pioneiro em renovação e modernização da frota do transporte coletivo. Nossos desafios são imensos pela grande extensão territorial e vias não pavimentadas, que somam cerca de 1.200 quilômetros de estradas rurais e 600 quilômetros de vias urbanas", comentou.

O Grupo Viamão prevê a compra de mais sete coletivos até o final do ano. Deste, dois municipais para Empresa Vialeste, que opera a Bacia Rural de Viamão, e outros cinco para linhas metropolitanas.