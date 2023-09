Reunião em Santa Cruz do Sul busca alinhar ações para festejos do bicentenário da imigração alemã no RS

Com o objetivo de alinhar a programação para o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, a ser comemorado durante todo o ano de 2024, e aos 175 anos da Imigração em Santa Cruz do Sul, ocorreu um encontro na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

Estavam presentes representantes de várias entidades ligadas à preservação da cultura germânica, professores, historiadores locais e regionais, integrantes das secretarias e coordenadorias de educação, religiosos e pessoas ligadas ao turismo e cultura. O encontro foi conduzido pelo presidente da Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã no RS, subsecretário de Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Rafael Gessinger.

Além de apresentar o canal oficial das comemorações, Gessinger elencou sugestões para que as lideranças possam mobilizar suas comunidades no sentido de fomentar ações ligadas à cultura germânica. "Queremos promover uma grande sensibilização, para que nos mais diversos locais, sejam eles públicos ou privados, tenha algo que remeta à história da imigração", frisou.

O presidente da Comissão local, Paulo Trinks, assegurou que Santa Cruz está se organizando para realizar um resgate histórico para celebrar a imigração. "Já estamos com 25 pessoas envolvidas nas subcomissões. Queremos fazer um resgate, inclusive buscando representantes de municípios vizinhos, que se desmembraram de Santa Cruz, para realizar uma pesquisa nas mais diferentes áreas como gastronomia, arquitetura, folclore, inclusive buscando depoimentos das pessoas mais antigas, e a partir disso criarmos um cronograma de ações festivas", declarou.