Nova carteira de identidade é emitida de forma gratuita em Ivoti

Pessoas com mais de 35 anos já podem obter a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de forma gratuita em Ivoti. A identidade é emitida pelo setor de Documentos da Prefeitura, e os atendimentos são realizados com hora marcada, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 h..

A CIN vai substituir o Registro Geral (RG) em todo o país. Em Ivoti, o documento está sendo expedido apenas para as pessoas acima de 35 anos, sendo primeira via ou renovação, independente do documento antigo ter sido emitido ou não no Rio Grande do Sul. O antigo modelo será válido até 28 de fevereiro de 2032.

Para quem tem menos da idade limite e já possui a primeira via do RG, a renovação da carteira de identidade é feita no modelo antigo. Nesta modalidade, o documento tem o custo de R$86,66. No município, a emissão do CIN para demais faixas etárias ocorrerá de forma gradual.

A nova carteira de identidade começou a ser implementada em 2022 em 12 estados brasileiros. A intenção é unificar o número do documento em todos os estados por meio do CPF.

Para obter tanto a identidade convencional, quanto a modelo CIN, é preciso agendamento prévio. Para isso, interessados podem entrar em contato pelo telefone (51) 3563-8800 (ramal 201). O setor de Documentos da Prefeitura de Ivoti fica localizado na Avenida Presidente Lucena, 3448.