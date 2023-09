Conferência reconhece dois geoparques do RS de forma oficial

A 10ª Conferência Internacional dos Geoparques Globais da Unesco 2023 está sendo realizada em Marrakech, Marrocos, até o dia 11 de setembro. O evento irá oficializar a entrada das duas localidades do Rio Grande do Sul - os geoparques Quarta Colônia e Caçapava - na Rede Mundial de Geoparques (GGN), da qual já fazem parte desde 24 de maio deste ano, quando os geoparques foram reconhecidos pela Unesco.

A UFSM participará com cinco representantes e integra a delegação Unesco Brasil, composta por cerca de 40 pessoas vinculadas aos territórios de Caçapava, Quarta Colônia e aos demais geoparques brasileiros: Araripe (CE), Caminhos dos Cânions do Sul (RS/SC) e Seridó (RN). A conferência reúne 195 geoparques, distribuídos em 41 países para discussão de experiências, práticas, empreendimentos e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável.

No dia 31 de março de 2022, a Unesco confirmou os projetos da Quarta Colônia e Caçapava no processo de pré-certificação como Geoparques Mundiais da entidade. A última etapa antes da certificação foi o processo de avaliação das regiões por meio de uma comissão avaliadora da Unesco. Os representantes da organização iniciaram a avaliação na Quarta Colônia no dia 24 de outubro de 2022. Em Caçapava, o processo iniciou no dia 06 de novembro.

Após o encerramento da conferência, a delegação da Universidade de Santa Maria (UFSM) irá para a Espanha, em uma visita técnica ao Geoparque de Maestrazgo, dirigido por Ángel Hernández, membro da comissão que avaliou o território da Quarta Colônia. Posteriormente, a comitiva segue para Portugal, onde farão uma visita ao Geoparque de Arouca, que atua de forma próxima à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) - assim como os geoparques Caçapava e Quarta Colônia atuam com a UFSM.

O pró-reitor de Extensão, Flavi Ferreira Lisboa Filho, explica que um dos objetivos do congresso e das visitas técnicas é capacitar os geoparques e a UFSM para atingir as metas apontadas durante as avaliações da Unesco, além de formar redes de trabalho e atuação conjunta. "Uma das prerrogativas da Unesco é que nossa atuação seja em rede, para que consigamos avançar a partir das boas práticas que são implementadas em cada um dos territórios", comenta.

A Missão Geoparques também tem como objetivo preparar a Quarta Colônia e Caçapava do Sul para manter o credenciamento, já que os territórios são reavaliados a cada quatro anos. "É uma oportunidade muito rica de troca de conhecimentos que podem gerar novas formas de desenvolvimento social e econômico de forma sustentável e com a participação da comunidade, para valorizar o seu patrimônio natural e também cultural", afirma o pró-reitor.