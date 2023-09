Imbé assina contrato para receber centro regional para autistas

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato assinou, nesta terça-feira (5), em Porto Alegre, o contrato com o governo do Estado para implantação do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe. O ato, realizado na Casa de Cultura Mário Quintana, contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e de representantes municipais.

O CAS TEAcolhe de Imbé será de referência regional e voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço visa garantir e promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo, com foco no desenvolvimento pessoal, na inclusão social, na cidadania e no apoio às famílias.

Conforme Ique, o local ficará sediado na cidade funcionará na Avenida Osório, n° 168, no Centro, onde antigamente funcionava o Tabelionato da cidade. Nos próximos dias, o governo providenciará a identificação visual do prédio e outros detalhes para iniciar o atendimento.

"Imbé pertence à 5ª Região de Saúde, chamada de 'Bons Ventos', que atenderá, ao todo, 11 municípios. Estamos falando de uma conquista de enorme importância não apenas para nossa cidade, mas para toda região. Fomos a única cidade do Litoral Norte habilitada nesta edição do programa", comemora o prefeito. Além de Imbé, o CAS TEAcolhe atenderá as cidades de Tramandaí, Osório, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Cidreira, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas e Tavares.