Prefeitura de Canoas projeta déficit de R$ 417 milhões para 2024

Com projeção de um déficit de R$ 417 milhões para o próximo ano, o secretário municipal da Fazenda, João Portella, descreve os desafios que a prefeitura de Canoas vem enfrentando. Os efeitos econômicos negativos, após longo período de pandemia, juntamente com alterações constitucionais e legais na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo do município, ocasionam um cenário de queda de arrecadação que rivaliza com um ambiente em que as exigências e necessidades do município somente aumentam.

Entre os prejuízos em arrecadação de ICMS em razão das reduções das alíquotas sobre os preços dos combustíveis, energia e telecomunicações, primeiro de 30% para 25%, depois de 25% para 17%, unificado pelo governo federal em 2022, além da queda do índice de participação municipal de 6,63 para 5,77%. Mesmo com a dificuldade atual financeira do município, está previsto para o próximo ano um orçamento de R$ 2,7 bilhões para Canoas.

Deste total, a maior destinação de recursos é para a Saúde, com uma previsão orçamentária de R$ 747,5 milhões, seguida da Educação, com R$ 475,8 milhões. O orçamento está no projeto de lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, que foi entregue ao Legislativo no último dia 24 de agosto.

João cita que a área da saúde é o principal desafio para 2024. "Por ser de ordem prioritária. Canoas investe valores significativos nasSaúde, que vai além dos limites constitucionais. A prefeitura destina, mensalmente ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), mais de R$ 6,8 milhões. No Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), uma média mensal de R$ 4.8 milhões, e ao Hospital Universitário (HU), R$ 14 milhões por mês. Estes valores significativos são apenas para manter as funções primárias nos hospitais", explica.

O secretário conta que ações serão realizadas para tentar minimizar o impacto do déficit. "Novas ações para ampliar a arrecadação orçamentária serão lançadas nos próximos meses. Mesmo com a realização do Refis 2023, ainda temos inadimplência de 30% referente ao IPTU e um valor expressivo de sonegação de impostos sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)", disse.