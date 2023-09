Samu de Bento passa a ter regulação compartilhada 24h

A cidade de Bento Gonçalves iniciou, em 2019, o projeto pioneiro de regulação compartilhada remota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Médicos reguladores no município passaram a receber as chamadas de urgência realizadas por intermédio do 192. A partir de setembro, o trabalho passa ser ampliado com a regulação médica 24h, todos os dias da semana, no município, através do compartilhamento remoto com a Central Estadual do Samu.

O responsável técnico e coordenador médico, Thyago Anzolin Coser, comentou que a mudança traz mais qualidade e agilidade para o serviço, porque as equipes vão adiantando a questão do endereço, e se surgir alguma dúvida em relação à referência, será possível triar mais rápido, chegar de forma ágil e manejar o paciente mais rápido através do médico regulador e transportar a vítima para o destino mais adequado.

Ainda conforme o médico, com esse serviço, o tempo de chegada da equipe médica diminui. "Sabemos que um tempo ideal é de 10 minutos, e esse tempo está sendo cumprido. A nossa média está excelente. É mais agilidade para a população, vidas que estão sendo salvas, e com isso a vítima tem mais chance de sobreviver sem sequelas", afirma.

Também estão em conclusão as obras da nova sede do Samu. O espaço contará com área de estacionamento para seis ambulâncias, dois dormitórios de equipe básica, um dormitório, equipe de avançada, banheiro e vestiário masculino e feminino, cozinha e refeitório, administrativo e sala de treinamento. O valor é de R$ 1.530 milhão.