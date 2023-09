Rio Grande lança programa voltado para famílias carentes

Com o objetivo de identificar as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida da população, o programa Rede Família Rio-Grandina foi lançado em Rio Grande. Desenvolvido em parceria com instituições e a sociedade, o projeto é uma das ações do programa Virada da Paz, que busca reduzir a violência com desenvolvimento de forma planejada.

Para participar do programa, a prefeitura selecionou 140 famílias que vivem nas comunidades em condição de extrema pobreza com renda per capita de até R$ 50,00 por mês. Durante dois meses, servidores das secretarias municipais de Saúde, da Cidadania e Assistência Social e do Instituto Federal de Educação visitaram essas famílias e coletaram dados sobre vulnerabilidade social. Nos encontros foram abordadas questões referentes à educação, segurança, saúde e assistência social, também foram identificados problemas alarmantes como extrema pobreza, evasão escolar e questões de saúde na comunidade.

Através da análise das situações de risco enfrentadas pela população, serão oferecidos pela prefeitura atendimentos e serviços multiprofissionais para melhorar a vida dessas comunidades, além de orientar as instituições que realizam trabalhos beneficentes. A ideia é mapear e compreender as necessidades da população que vive em situação de risco. "Após o levantamento tivemos a oportunidade de testar e validar a sistematização do instrumento, obtendo bons resultados e mapeando diversos setores dessas localidades. Agora, nosso próximo passo é partir para o segundo território de atuação do programa", comenta a secretária municipal de Saúde, Zelionara Branco.