Festival Cidade das Tortas tem início em Santo Ângelo

O 16º Festival Cidade das Tortas de Santo Ângelo inicia nesta quarta-feira (6) e vai até o dia 10 de setembro, no Centro Histórico da cidade. Apresentaram suas produções gastronômicas as padarias, confeitarias e agroindústrias que estarão participando do festival. Também foram apresentados os patrocinadores e apoiadores.

Entre as atrações está a torta de 150 metros, em homenagem aos 150 Anos de emancipação político-administrativa de Santo Ângelo, que será fatiada e distribuída à população presente no Centro Histórico, às 16 horas do domingo. Os ingredientes para a confecção da torta foram doados por um supermercado da região e a produção estará a cargo da Escola de Gastronomia do Senac.

A novidade deste ano do festival é uma intensa programação com a realização do 2º Liquida Santo Ângelo, com mais de 40 expositores confirmados no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana levando até o consumidor ofertas e descontos atrativos, de quinta a domingo; e o Festival de Bandas Marciais, que acontecerá domingo, além de apresentações musicais, oficinas gastronômicas do Senai e concurso de cosplay, para tentar atrair um grande público ao evento.