Concessão do aeroporto de Santo Ângelo volta a ser debatida com o Estado

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, secretários municipais e representantes das entidades de classe e instituições receberam, na semana passada, o secretário de Estado de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, para a retomada das discussões sobre a concessão do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju à iniciativa privada. De acordo com o secretário, foram recebidas 183 sugestões para a elaboração do documento, sendo 145 com o mesmo teor, solicitando a revisão da demanda de passageiros e a expansão do número de posições para três posições, o que possibilitará a operação simultânea de três aeronaves de grande porte.