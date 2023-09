Içamento de vigas metálicas ocorre na ERS-118, em Gravataí

Começa nesta terça-feira (5), entre 8h e 9h, o içamento das três primeiras vigas metálicas de sustentação dos pilares do viaduto que está sendo construído em Gravataí, na interseção da ERS-030 com a ERS-118 e servirá de acesso dessa última para a avenida Centenário. As estruturas metálicas pesam 60 toneladas e serão colocadas entre os pilares do primeiro vão do viaduto.

Em função da chegada das outras três vigas de sustentação do segundo pilar, prevista para a quarta-feira (6), o trânsito no local será modificado, desde a segunda-feira (4) até 19 de setembro, no entroncamento da ERS-118 com a ERS-030 (avenida Centenário). Segundo informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), as chuvas não devem atrapalhar o trabalho, já que a previsão é que o tempo fique firme na terça.