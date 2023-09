Bento Gonçalves estuda subsídio na passagem de ônibus

Começou a valer, no fim de semana, o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Bento Gonçalves. O usuário, que até ontem pagava R$ 5,00 por trecho, agora deve pagar R$ 6,00. Para tentar reduzir o impacto está atuando com uma iniciativa para zerar esse aumento para o cidadão, através de um projeto de lei que tramita na Câmara irá subsidiar integralmente o valor reajustado para todos os usuários.

"Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para que o cidadão não precise pagar o reajuste, especialmente neste pós-pandemia, em que as famílias ainda estão muito impactadas financeiramente. Este projeto é um esforço importante para nossa comunidade. Temos confiança que a Câmara terá sensibilidade para analisar o tema", destaca o prefeito, Diogo Siqueira.

Segundo o gestor, o pedido de sessão extraordinária para votação do projeto, encaminhado nesta semana para a Câmara, teve como objetivo estar ao lado de quem precisa pagar o aumento, já que ele irá representar um impacto grande no orçamento de muitas famílias que utilizam o transporte público. "Estamos vivenciando um cenário econômico ainda nebuloso. A nossa economia local é pujante, mas, mesmo assim, ainda não nos recuperamos de todas essas perdas. E é por isso que um incremento no valor da passagem pesa no bolso dos trabalhadores", destaca.

Siqueira destaca que, da perspectiva do transporte público, a maioria das cidades brasileiras está enfrentando enormes desafios. Muitos municípios acabam bancando parte do valor da passagem, pois os custos do transporte aumentaram e as empresas concessionárias já não conseguem mais absorvê-los.

No caso de Bento Gonçalves, isso quer dizer que a Prefeitura irá pagar a diferença de R$ 1,00 para cada viagem realizada e auditada pela Secretária de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Essa solução já foi usada com sucesso em outras cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Gravataí, Esteio, entre tantas outras.