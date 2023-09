Terminal de ônibus de Erechim vai passar por reforma

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, assinou a ordem de início das melhorias do terminal de ônibus urbano do município. O investimento será de R$ 156.3 mil, com substituição de telhas, reforço do muro de contenção, reforma no piso e nos sanitários. As obras iniciam nesta semana.

O secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, disse, na abertura, que a reforma do terminal de ônibus é um pedido da comunidade. "Estas melhorias, que serão feitas pelo programa Meu Bairro Melhor, alcançam todos os bairros, já que milhares de pessoas usam o terminal todos os dias da semana", afirma o secretário.

"Esta não é uma obra simples, pelo fato dela atender as pessoas que mais precisam, neste caso, do transporte público. E pra que o serviço público se realize precisamos dos vereadores, servidores e secretários, há muita gente trabalhando", explica o prefeito de Erechim, Paulo Polis, sobre as reformas no terminal de ônibus.