Com expectativa de receber 250 mil pessoas, Festival de Cultura e Gastronomia inicia na quarta-feira, em Gramado

Inicia na quarta-feira (6) a 15ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Durante 11 dias, mais de 250 mil visitantes devem passar pelo evento para uma experiência que promete agradar os mais diversificados paladares.O evento abrirá ao público diariamente das 11h30 às 22 horas e a entrada é gratuita. A abertura oficial ocorre na quarta-feira, às 17 horas, no palco da rua Pedro Benetti e é aberta ao público.

Participam do evento como expositores, em 2023, 16 restaurantes e cinco vinícolas. A seleção ocorreu mediante credenciamento público realizado pela Gramadotur. Os restaurantes selecionados participaram de uma curadoria em parceria com a Escola de Gastronomia da UCS- Campus Universitário das Hortênsias. Para serem aprovados precisaram apresentar receitas de pratos exclusivos para o evento com o uso das PANC- Plantas Alimentícias Não Convencionais- tema central do evento.

Entre as receitas selecionadas estarão pratos como massas, carnes, aves, burger, risoto, comida vegetariana, comida de boteco, comida típica alemã, cozinha funcional, doces, chocolate quente, cafés e churrasco. A entrada ao evento é gratuita e os pratos salgados serão vendidos pelos valores de R$40,00 a R$55,00.