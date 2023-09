Complexo da Roselândia vai receber obras em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou mais investimentos em infraestrutura e fomento às atividades culturais e tradicionalistas em Passo Fundo, totalizando um novo pacote de aproximadamente R$ 3 milhões. Entre as ações, estão obras no Complexo Turístico da Roselândia com a sequência da revitalização da avenida Araucária, o asfaltamento de outras vias e intervenções no Parque de Rodeios da cidade.

"Estamos iniciando o Mês Farroupilha felizes por poder fazer este anúncio. São investimentos significativos que qualificam, sobretudo, a infraestrutura da Roselândia, onde ocorrem dezenas de eventos anuais, movimentando aproximadamente 50 mil pessoas, e que dão continuidade às intervenções já feitas pela Prefeitura no local. Nesta região, também residem cerca de 300 famílias, que serão beneficiadas com as intervenções", anunciou o prefeito.

O secretário de Obras, Rubens Astolfi, destaca que, com o novo pacote, a avenida Araucária, que passa pela conclusão da primeira fase de obras, será inteiramente asfaltada. O asfalto novo também chegará a outras três vias. "A avenida Mauá e as ruas Pablo Picasso e do Kartódromo também foram incluídas no projeto, que compreende, ainda, a substituição da iluminação por LED. Serão 3,6 quilômetros de obras", pontuou.

Atendendo a uma antiga dos departamentos campeiros dos CTGS e da 7ª Região Tradicionalista, o prefeito também anunciou que o Parque de Rodeios receberá iluminação em LED na cancha de tiro de laço e palco, que será somada ao projeto de iluminação na área de acampamento, cuja intervenção já havia sido confirmada. Os departamentos Campeiros ligados à 1ª Microrregião da 7ª Região Tradicionalista terão um auxílio em serviços, beneficiando as competições e o público dos cerca de 15 eventos realizados anualmente no Parque de Rodeios. O Município assumirá os custos com o serviço de ambulância, segurança sonorização, a garantia de sanidade dos animais e não cobrará taxas de manutenção para a utilização do espaço.

A prefeitura deverá assinar com a 7ª Região Tradicionalista um Termo de Fomento envolvendo 11 entidades tradicionalistas com sede própria a fim de contribuir com as atividades realizadas pelo Departamento de Atenção ao Idoso (DATI). O objetivo é que os espaços sejam locados para a realização de atividades físicas, culturais e de lazer para os grupos de terceira idade, que somam 3 mil pessoas.

"São entidades que se enquadram dentro dos territórios do DATI. Ao proporcionar locais estruturados para essas ações e facilitar o acesso dos idosos aos grupos dos bairros em que moram, a Prefeitura, ao mesmo tempo, auxiliará as entidades tradicionalistas com a manutenção dos espaços", destacou o prefeito.