Taquara assina contrato de R$ 15 milhões com a Caixa

A prefeita Sirlei Silveira assinou, nesta segunda-feira (4), o contrato de operação de crédito de R$ 15 milhões junto à Caixa Econômica Federal para investimentos em pavimentações em Taquara. Este será o maior pacote em infraestrutura viária da história do município, contemplando ruas urbanas e trechos de estradas rurais do município.

Do valor total do aporte, R$ 8 milhões devem entrar nos cofres públicos ainda em 2023, permitindo a licitação de obras neste ano. "Será a oportunidade de tirar o pó da frente da casa de milhares de taquarenses, de melhorar as condições de vias hoje danificadas pelo tempo e que causam transtornos diários à população. Estamos muito felizes, Deus tem sido bom conosco. Agora é trabalhar para entregar essas obras o quanto antes aos nossos moradores", disse a prefeita.

A assinatura foi possível, conforme a secretária de Captação de Recursos, Valentine Dall'Acqua, graças ao aumento feito pelo Conselho Monetário Nacional do limite global para contratações de operações de crédito por órgãos e entidades dos estados e municípios. Em julho deste ano, a Câmara de Vereadores havia aprovado a contratação do financiamento com a Caixa. "Assim que enviamos toda a documentação, ainda em julho, recebemos a notícia de que os recursos haviam acabado. Mas, em razão desta suplementação autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Taquara foi um dos primeiros municípios contemplados", reforçou.

Com a aprovação do financiamento, as obras de pavimentação vão beneficiar moradores dos bairros Santa Rosa, Santa Maria, Cruzeiro do Sul, Ideal, Empresa, entre outros. Além disso, boa parte do valor também será destinada para pavimentações em trechos povoados no interior do município, como em Rio da Ilha, Padilha, Morro da Pedra, Pega Fogo, Figueirão, entre outras localidades.