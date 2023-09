Central do Bem ganha um novo espaço em Santo Ângelo

A Central do Bem, programa solidário de Santo Ângelo, inaugurou as novas, amplas e modernas instalações. O departamento solidário passa a atender as famílias cadastradas na rua Dez de Novembro, 86, onde funcionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Em sua manifestação, a primeira-dama Juliana, idealizadora do espaço inovador que mantêm permanentemente a intermediação de doações da sociedade para cerca de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, agradeceu a parceria e a sensibilidade da sociedade, das instituições, entidades e da iniciativa privada que compreende a Central do Bem como uma proposta de cidadania. Juliana também destacou as novas instalações. "Nesse espaço vamos poder ampliar ainda mais essa proposta e o serviços prestados, que já atende com absoluta dignidade cerca de duas mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Para isso, contamos sempre com o enorme espírito solidário da nossa população", afirmou.

Além de acolher doações da população como roupas, calçados agasalhos, utensílios, móveis e eletrodomésticos em condições de uso, a oferta de cursos profissionalizantes para mães chefes de famílias e trabalhadores em situação de desemprego, a grande novidade é que a Central do Bem criou o setor de empréstimo social. Nele há roupas para festas, formaturas, casamentos, 15 anos, entre outros eventos, incluindo acessórios como bolsas e colares, cedidos por tempo determinado para famílias em situação vulnerável.

Para o prefeito Jacques Barbosa, a Central do Bem é um política pública pioneira que realmente muda a vida das pessoas e, com as novas instalações, poderá ampliar sua atuação junto às famílias em situação de vulnerabilidade social. O chefe do Executivo também destacou o organismo solidário como um parâmetro para vários municípios gaúchos e da Argentina.